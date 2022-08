Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao non si tocca”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 24 agosto 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 24 agosto 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'offensiva del Chelsea per Rafael Leão, attaccante del Milan. I 'Blues' lo vorrebbero ora, il Diavolo dice di no. E poi, comunque, servirebbe pagare i 150 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel suo contratto.

Presto Milan e Jorge Mendes, agente dell'attaccante portoghese, ricominceranno a parlare di rinnovo. In alto, sotto la testata, intervista ad un grande ex rossonero. Zvonimir 'Zorro' Boban, infatti, capo del calcio in UEFA, parla del campionato di Serie A appena iniziato: vede il Milan di Stefano Pioli ancora da Scudetto, ma con l'Inter in pole position.

Si parla poi del calciomercato della Juventus e dell'Inter. I bianconeri hanno scelto Arkadiusz Milik e non più Memphis Depay per l'attacco; i nerazzurri, invece, hanno un'intesa con Francesco Acerbi per la difesa, ma preferirebbero prendere in prestito Trevor Chalobah dal Chelsea.

Infine, presentazione di Juventus-Roma, big match di sabato a Torino e l'assegnazione ad Arrigo Sacchi dell'Oscar UEFA per il 'calcio soprannaturale'. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 24 agosto 2022