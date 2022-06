Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegri, è tornato Pogba”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 24 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'accordo trovato per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Quattro anni di contratto, torna a Torino dopo sei stagioni. C'è tensione con Ángel Di María, diventa cedibile Matthijs de Ligt, ma per 120 milioni di euro.