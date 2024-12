Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Reijnders, rinnovo anti Real Madrid”

L' Inter di Simone Inzaghi , terza a quota 34 ma con due partite in meno , avrà la chance di accorciare subito le distanze nei confronti della 'Dea' e dei campani ospitando a 'San Siro', alle ore 20:45 , il Como di Cesc Fàbregas e della stellina Nico Paz , seguito proprio dai nerazzurri Campioni d'Italia in carica sul mercato .

In alto, sotto la testata, il commento sul ritorno alla vittoria in campionato della Juventus di Thiago Motta, che passa (1-2) sul campo del Monza di Alessandro Nesta non senza difficoltà. Reti di Weston McKennie e Nico González per i bianconeri. Tutto facile, invece, allo stadio 'Olimpico' per la Roma di Claudio Ranieri: abbatte 5-0 il Parma con doppietta di Paulo Dybala.