Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Messi, la caduta del re”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 23 novembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 23 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei Mondiali in Qatar e, nello specifico, della 'caduta del re'. L'Argentina di Lionel Messi, infatti, si fa rimontare e battere 1-2 a sorpresa dall'Arabia Saudita nella sua prima partita in questo torneo.

Vola, invece, la Francia, che travolge 4-1 l'Australia, anche in questo caso partendo in svantaggio. Doppietta per Olivier Giroud, che aggancia Thierry Henry a quota 51 gol in testa alla classifica dei cannonieri di tutti i tempi dei 'Bleus'. Il Portogallo si prepara al debutto nella rassegna iridata e, nel frattempo, la sua stella, Cristiano Ronaldo, ha risolto consensualmente il suo contratto con il Manchester United: potrebbe andare a giocare proprio in Arabia.

Si parla, poi, dell'inserimento dei maxi-recuperi di tempo anche nel nostro campionato da gennaio e si conclude parlando di calciomercato. L'Inter, per gennaio, vuole sostituire il partente Robin Gosens con Adrien Truffert del Rennes mentre il Milan vuole sborsare 8 milioni di euro per prendere subito Houssem Aouar dall'Olympique Lione. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 23 novembre 2022