Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter super Simo”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 23 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'Inter di Simone Inzaghi, che, secondo la 'rosea', sarà aiutata dal calendario per il titolo di campione d'inverno in Serie A. Il Milan ritroverà presto, forse contro Sassuolo o Genoa, il suo portiere titolare Mike Maignan.