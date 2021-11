Quotidiani sportivi, le prime pagine tra Inter, Napoli, Juve e Torino

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'Inter di Simone Inzaghi, che, secondo la 'rosea', sarà aiutata dal calendario per il titolo di campione d'inverno in Serie A. Il Milan ritroverà presto, forse contro Sassuolo o Genoa, il suo portiere titolare Mike Maignan. Il Napoli, invece, perde i pezzi: Victor Osimhen sarà operato al volto, 3-4 settimane di stop per Frank Zambo Anguissa. Nei posticipi di campionato vittorie interne, per 2-1, del Torino sull'Udinese e dell'Hellas Verona sull'Empoli. Ma oggi è già tempo di Champions League: la Juventus va in casa del Chelsea, mentre l'Atalanta sarà di scena a Berna contro lo Young Boys.