Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Colpo del Diavolo”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 23 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria (3-1) del Milan a 'San Siro' contro il Bruges nella terza partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. I rossoneri, in vantaggio con un gol di Christian Pulisic e con un uomo in più per l'espulsione, nelle fila avversarie, di Raphaël Onyedika, si fanno raggiungere a inizio ripresa da Kyriani Sabbe.