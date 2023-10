Prima pagina Gazzetta dello Sport: “È vera Juve”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 23 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Juventus, big match della 9^ giornata della Serie A 2023-2024 disputatosi ieri sera a 'San Siro' e terminato 0-1. Espulso Malick Thiaw al 40', il Diavolo di Stefano Pioli - in dieci per quasi un'ora - si è arreso alla 'Vecchia Signora' di Massimiliano Allegri. Decisivo il gol, a metà ripresa, dell'ex Manuel Locatelli: staffilata dalla distanza deviata da Rade Krunić alle spalle di Antonio Mirante.