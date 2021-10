Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Derby dell’Italia”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 23 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 23 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Inter-Juventus, il 'Derby d'Italia', con due squadre nel segno della nostra Nazionale. In alto, sotto la testata, il commento al 3-2 del Torino sul Genoa nel primo dei due anticipi della 9^ giornata di Serie A.