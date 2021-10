Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter-Juve, la Roma ed il Torino

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Inter-Juventus, il 'Derby d'Italia', con due squadre nel segno della nostra Nazionale. In alto, sotto la testata, il commento al 3-2 del Torino sul Genoa nel primo dei due anticipi della 9^ giornata di Serie A. Stasera, alle ore 20:45, c'è Bologna-Milan ed il tecnico rossonero Stefano Pioli, alla sua 100esima panchina con il Diavolo, deve fare ancora una volta i conti con l'emergenza. Infine, spazio anche a Roma-Napoli di domani, con la sfida incrociata tra i due allenatori, José Mourinho e l'ex Luciano Spalletti.