Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Derby totale”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 23 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il derby totale di calciomercato tra Milan e Inter. I nerazzurri, infatti, si sono inseriti nella trattativa tra i rossoneri e Marcus Thuram; al contempo, puntano a riprendersi dal Chelsea il belga Romelu Lukaku, che ha già detto di no al club di Via Aldo Rossi.