Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La fiera del derby”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 23 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della febbre da derby a Milano. Mancano ancora molti giorni a Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League, ma è già caccia al biglietto per non perdersi uno storico appuntamento.

Intanto, però, in Empoli-Inter (ore 12:30) e Milan-Lecce (ore 18:00) di oggi ad entrambe le squadre serviranno punti importanti in ottica quarto posto in campionato. Mentre Andriy Shevchenko, in un'esclusiva alla 'rosea', parla del 'suo' Diavolo maturo, con Rafael Leão ed Olivier Giroud al top, in casa nerazzurra c'è soddisfazione per la grazia concessa a Romelu Lukaku.

Squalifica cancellata, potrà esserci in Inter-Juventus di Coppa Italia tra qualche giorno a 'San Siro'. In alto, sotto la testata, si celebra l'impresa del Torino di Ivan Jurić che, con un gol di Ivan Ilić, ha vinto in casa della Lazio. Sul fronte mercato, invece, riemerge l'interesse della Juventus per Kalidou Koulibaly. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 23 aprile 2023