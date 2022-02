Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Che colpo di fulmine”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 23 febbraio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Villarreal-Juventus, partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League terminata 1-1. Il centravanti bianconero, Dušan Vlahović, ha impiegato appena 33 secondi, alla sua prima gara in Champions, per andare in gol. Il pari del 'Sottomarino Giallo', nel secondo tempo, con Dani Parejo per un errore di Adrien Rabiot. Frattura al piede per lo sfortunato Weston McKennie.