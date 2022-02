Quotidiani sportivi, le prime pagine: Vlahovic, subito gol in Champions

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Villarreal-Juventus, partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League terminata 1-1. Il centravanti bianconero, Dušan Vlahović, ha impiegato appena 33 secondi, alla sua prima gara in Champions, per andare in gol. Il pari del 'Sottomarino Giallo', nel secondo tempo, con Dani Parejo per un errore di Adrien Rabiot. Frattura al piede per lo sfortunato Weston McKennie. In alto, sotto la testata, si parla della possibilità che Francesco Totti torni alla Roma da dirigente: i buoni rapporti con la famiglia Friedkin potrebbero agevolare la situazione. Quindi, spazio al calciomercato di Inter e Milan. I nerazzurri cercano un difensore e puntano Andreas Christensen (Chelsea) o Marcos Senesi (Feyenoord). I rossoneri, invece, vorrebbero prendere il giovane attaccante Hugo Ekitike dal Reims.