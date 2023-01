Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rabbia Juve”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 23 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il 3-3 tra Juventus e Atalanta all'Allianz Stadium. I bianconeri, freschi di -15 in classifica, rimontano due volte la 'Dea' con orgoglio. Non soltanto battaglia in campo: l'amministratore delegato Maurizio Scanavino parla di 'giustizia sommaria' nei confronti della 'Vecchia Signora' e si dichiara pronto a tutto pur di difenderla.