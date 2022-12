Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, vento nuovo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 22 dicembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 22 dicembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter che vuole cambiare per restare al top. Andranno via Milan Škriniar, Denzel Dumfries ed uno tra Marcelo Brozović, Nicolò Barella e Lautaro Martínez per poter inserire in rosa Giorgio Scalvini, Yunus Musah e Marcus Thuram.

Rinnovo di contratto vicino, invece, per Ismaël Bennacer con il Milan: stipendio di 4 milioni di euro netti a stagione fino al 2027. Allunga il suo accordo per un'altra stagione con il PSG, invece, Lionel Messi: ingaggio di 30 milioni di euro per la 'Pulce', fresco vincitore dei Mondiali in Qatar.

L'ex capitano della Juventus, il difensore Giorgio Chiellini, oggi ai Los Angeles FC, ammette di aver sempre saputo che avrebbe riavuto i tagli agli stipendi fatti dalla società bianconera, mentre un ex juventino, Gianluca Vialli, lotta contro un brutto male ed è in gravi condizioni. Tutti si stringono intorno a lui. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 22 dicembre 2022