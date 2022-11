Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Messi e Mbappé, i figli di D10”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 22 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dei Mondiali in Qatar e, nello specifico, dell'esordio di Lionel Messi e Kylian Mbappé nella competizione iridata. L' Argentina , alle ore 11:00 , sfiderà l' Arabia Saudita mentre la Francia , alle ore 20:00 , affronterà l' Australia .

Nei Mondiali dei minuti di recupero da record, tennistico 6-2 dell' Inghilterra sull' Iran (nessuno dei giocatori iraniani ha cantato l'inno nazionale), poi vittoria 2-0 dell' Olanda sul Senegal e pareggio, 1-1 , tra U.S.A. e Galles . In campo, per l'occasione, il rossonero Sergiño Dest .

Spazio, poi, al calciomercato di Milan e Inter. I rossoneri, a gennaio, daranno via Yacine Adli mentre i nerazzurri cercheranno di piazzare Robin Gosens e Joaquín Correa. In chiusura, si parla del futuro della Juventus e di come stiano crescendo bene Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Monza e Kenan Yıldız, preso dal Bayern Monaco e nelle giovanili bianconere. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).