Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un, due, tre Inter!”

Già 16 reti in 11 gare per gli attaccanti della squadra di Simone Inzaghi, che vola in testa alla classifica del campionato in attesa di Milan-Juventus, big match di giornata, in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro' e presentato - sotto la testata - con le parole dei due tecnici, Stefano Pioli e Massimiliano Allegri.

Ripartono alla grande, intanto, i campioni d'Italia in carica: Verona-Napoli 1-3 con doppietta show di Khvicha Kvaratskhelia al 'Bentegodi'. Bene anche la Lazio, che vince in trasferta (0-2) a Reggio Emilia contro il Sassuolo nel giorno in cui si dà l'addio a Sir Bobby Charlton, scomparso all'età di 86 anni.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 22 ottobre 2023

