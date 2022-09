Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pioli rinnova. Inzaghi a rapporto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 22 settembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 22 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan. È infatti in arrivo in Italia il nuovo azionista di maggioranza, Gerry Cardinale, che è intenzionato ad aprire un ciclo: prime questioni da affrontare, il rinnovo del tecnico Stefano Pioli e quello di Rafael Leão.

In casa Inter, invece, ci sarà oggi un vertice ad Appiano Gentile tra la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi: il club chiede al suo allenatore una svolta immediata. Si parla, poi, di Andrea Ranocchia, che ha rescisso il suo contratto con il Monza, rinunciando a 4 milioni di euro, e della Juventus, che, per numeri e statistiche, finora in questa stagione tutto sembra fuorché una grande del nostro calcio.

Infine, un'analisi: in Serie A sempre più squadre non utilizzano più il centravanti classico. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

