Quotidiani sportivi, le prime pagine: rinnovo di Pioli e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan. È infatti in arrivo in Italia il nuovo azionista di maggioranza, Gerry Cardinale, che è intenzionato ad aprire un ciclo: prime questioni da affrontare, il rinnovo del tecnico Stefano Pioli e quello di Rafael Leão. In casa Inter, invece, ci sarà oggi un vertice ad Appiano Gentile tra la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi: il club chiede al suo allenatore una svolta immediata. Si parla, poi, di Andrea Ranocchia, che ha rescisso il suo contratto con il Monza, rinunciando a 4 milioni di euro, e della Juventus, che, per numeri e statistiche, finora in questa stagione tutto sembra fuorché una grande del nostro calcio. Infine, un'analisi: in Serie A sempre più squadre non utilizzano più il centravanti classico.