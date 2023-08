Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Bollicine Milan”

L' Inter piazza il suo colpo di mercato : in arrivo il difensore francese Benjamin Pavard dal Bayern Monaco per 32 milioni di euro. La Juventus si gode i suoi gioielli, Federico Chiesa , Dušan Vlahović e un sorprendente Andrea Cambiaso .

A Napoli è già partita la corsa al biglietto per la prima partita in casa per i Campioni d'Italia in carica. Quindi, il commento al pari interno del Torino (0-0) contro il Cagliari e il motivo per cui Charles De Ketelaere è già rinato con la maglia dell'Atalanta.