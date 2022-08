Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, il Gasp ti costa”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 22 agosto 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 22 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il pareggio ( 1-1 ) tra Atalanta e Milan al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Al gol di Ruslan Malinovskyi (deviazione decisiva di Pierre Kalulu sul tiro dell'ucraino) ha risposto Ismaël Bennacer .

Travolgente, invece, il Napoli al 'Maradona' contro il Monza : netto 4-0 , doppietta del georgiano Kvicha Kvaratskhelia . Pareggi anche in Empoli-Fiorentina 0-0 e Bologna-Verona 1-1 . Spazio, poi, all'analisi sulla forza dell'attacco dell' Inter che ha ritrovato la Lu-La, la coppia Romelu Lukaku - Lautaro Martínez , che punta a superare quota 100 gol in campionato.

Sfortuna nera in casa Roma: il nuovo acquisto Georginio Wijnaldum si è rotto la tibia in allenamento, il suo 2022 è già finito. Infine, questa sera sarà il turno di Sampdoria-Juventus: il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, si affida ai serbi Filip Kostić e Dušan Vlahović. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).