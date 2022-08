Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan stop, Kvaratskhelia incanta

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il pareggio (1-1) tra Atalanta e Milan al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Al gol di Ruslan Malinovskyi (deviazione decisiva di Pierre Kalulu sul tiro dell'ucraino) ha risposto Ismaël Bennacer. Travolgente, invece, il Napoli al 'Maradona' contro il Monza: netto 4-0, doppietta del georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Pareggi anche in Empoli-Fiorentina 0-0 e Bologna-Verona 1-1. Spazio, poi, all'analisi sulla forza dell'attacco dell'Inter che ha ritrovato la Lu-La, la coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martínez, che punta a superare quota 100 gol in campionato. Sfortuna nera in casa Roma: il nuovo acquisto Georginio Wijnaldum si è rotto la tibia in allenamento, il suo 2022 è già finito. Infine, questa sera sarà il turno di Sampdoria-Juventus: il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, si affida ai serbi Filip Kostić e Dušan Vlahović.