Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lukaku: ‘Inter, non ti lascio più'”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Romelu Lukaku, attaccante tornato all'Inter in quest'estate di calciomercato. È in prestito dal Chelsea, ma vuole rimanere più a lungo di una sola stagione: intanto, lavora per farsi trovare pronto e in forma per l'avvio del campionato di Serie A.