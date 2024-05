Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, vertice per Guirassy”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 22 maggio 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della finale di Europa League in programma questa sera, alle ore 21:00, all'Aviva Stadium di Dublino tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Nel caso in cui la 'Dea' vincesse la coppa ed arrivasse quinta in Serie A, anche la sesta classificata del nostro campionato, la Roma, giocherebbe in Champions League l'anno venturo.