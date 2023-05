Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti, regalo d’addio”

In Torino-Fiorentina un 1-1 che lascia in corsa i granata per un posto in Conference League: ancora un gol per Antonio Sanabria, al suo record personale di reti in una stagione. In casa Juventus c'è attesa, invece, per la nuova sentenza sulle plusvalenze. Il tutto mentre Massimiliano Allegri 'si conferma' in bianconero, aspettando l'incontro con John Elkann.