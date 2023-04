Prima pagina Gazzetta dello Sport: “È vera gloria”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 22 aprile 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 22 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'exploit del calcio italiano nelle coppe europee. Ben cinque squadre del nostro Paese, infatti, sono approdate nelle semifinali delle competizioni internazionali. Milan e Inter in Champions League, poi Juventus e Roma in Europa League e, infine, la Fiorentina in Conference League.

Per gli esperti, è possibile portare a casa qualche trofeo in questa stagione! Intervista esclusiva a Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, che ambisce ad un top club e approfondimenti, quindi, sulle tre grandi 'strisciate' del nord. Si ipotizza, tra mercato e strategie, chi rischia di più tra Milan e Inter nel caso in cui non arrivasse la qualificazione alla prossima Champions.

Gli ex dirigenti della Juve, invece, non vivono un momento florido dal punto di vista sportivo. Focus, poi, sulla Roma di José Mourinho e, infine, presentazione di Lazio-Torino, gara della 31^ giornata di Serie A in programma oggi alle ore 18:00, con la sfida tra dribblomani, Mattia Zaccagni e Nemanja Radonjić. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 22 aprile 2023