Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dybala, fumata nera … azzurra”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 22 marzo 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'addio di Paulo Dybala alla Juventus. Il calciatore argentino andrà via a parametro zero a fine stagione dopo sette anni in bianconero. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà prolungato per volontà della 'Vecchia Signora'.