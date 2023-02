Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Stranapoli. Inter, adesso tu!”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 22 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Luciano Spalletti che ieri sera al 'Deutsche Bank Park' di Francoforte ha dato spettacolo anche in occasione della partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro i padroni di casa dell' Eintracht . Successo 0-2 con i gol di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo . Quarti di finale ipotecati.

Stasera, ore 21:00 , sarà la volta di Inter-Porto : caccia alla terza vittoria italiana. Simone Inzaghi sfida l'amico Sérgio Conceição . Partita pazzesca ad 'Anfield' tra Liverpool e Real Madrid : da 2-0 per i 'Reds' a 2-5 per le 'Merengues' di Carlo Ancelotti che, quando respirano aria di Champions, diventano implacabili.

Mentre, in casa Juventus, il centrocampista francese Paul Pogba si scalda per il suo ritorno in vista del derby, il Milan, nel prossimo calciomercato estivo, medita di vendere qualche giocatore: da Ante Rebić a Yacine Adli, si prevede un risparmio di 15 milioni di euro. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).