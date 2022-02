Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Provaci ancora Max”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 22 febbraio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 22 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Villarreal-Juventus, partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, si affida al debuttante Dušan Vlahović per cercare di scardinare la retroguardia del 'Sottomarino Giallo'. Parlano del bomber serbo, nonché di Matthijs de Ligt e della sfida, due ex juventini quali Alessandro Del Piero e Fabio Cannavaro.