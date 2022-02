Quotidiani sportivi, le prime pagine tra Juve in Champions e Serie A

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Villarreal-Juventus, partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, si affida al debuttante Dušan Vlahović per cercare di scardinare la retroguardia del 'Sottomarino Giallo'. Parlano del bomber serbo, nonché di Matthijs de Ligt e della sfida, due ex juventini quali Alessandro Del Piero e Fabio Cannavaro. Quindi, tornando ai temi di Serie A, spazio al Milan. Presto Zlatan Ibrahimović e gli altri senatori andranno dal CEO rossonero, Ivan Gazidis, per chiedere il premio Scudetto. L'Inter, nel frattempo, è vicini al rinnovo di Marcelo Brozović e si prepara all'esordio di Robin Gosens, preso a gennaio dall'Atalanta. 'Dea' che potrebbe pagare, prossimamente, il tecnico Gian Piero Gasperini anche in azioni del club. Inchiesta, infine, sul perché Domenico Berardi del Sassuolo sia attualmente tra i top in Europa nel suo ruolo.