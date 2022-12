Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Zhang si regala l’Inter”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 21 dicembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 21 dicembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del compleanno di Steven Zhang, Presidente dell'Inter. L'imprenditore cinese, che ha compiuto 31 anni, non ha intenzione di cedere il club nerazzurro: anzi, vuole accompagnarlo verso altre vittorie.

Viaggio nella clinica dove è ricoverato Gianluca Vialli, che sta combattendo contro il tumore, e uno nell'effetto Qatar, dove la 'rosea' spiega perché Kylian Mbappé farebbe bene a lasciare il PSG e Lionel Messi per approdare al Real Madrid. Nella notte folla in delirio a Buenos Aires per l'arrivo della 'Pulce' con la 'Selección' e la Coppa del Mondo appena vinta.

In Serie A, saranno Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leão le armi di Napoli e Milan per cercare di prevalere l'una sull'altra. Spazio, infine, al calciomercato di gennaio: Inter e Milan premono per avere subito Marcus Thuram e Hakim Ziyech. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022