Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, Zhang rilancia. Zidane-Juve?

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del compleanno di Steven Zhang, Presidente dell'Inter. L'imprenditore cinese, che ha compiuto 31 anni, non ha intenzione di cedere il club nerazzurro: anzi, vuole accompagnarlo verso altre vittorie. Viaggio nella clinica dove è ricoverato Gianluca Vialli, che sta combattendo contro il tumore, e uno nell'effetto Qatar, dove la 'rosea' spiega perché Kylian Mbappé farebbe bene a lasciare il PSG e Lionel Messi per approdare al Real Madrid. Nella notte folla in delirio a Buenos Aires per l'arrivo della 'Pulce' con la 'Selección' e la Coppa del Mondo appena vinta. In Serie A, saranno Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leão le armi di Napoli e Milan per cercare di prevalere l'una sull'altra. Spazio, infine, al calciomercato di gennaio: Inter e Milan premono per avere subito Marcus Thuram e Hakim Ziyech.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Zinedine Zidane, ex allenatore del Real Madrid, fermo dalla fine della stagione 2020-2021. In Francia, infatti, dicono che nella prossima stagione allenerà o la Nazionale francese, nel caso in cui il Commissario Tecnico Didier Deschamps rassegnasse le dimissioni, o la Juventus, squadra in cui ha giocato per cinque stagioni (1996-2001). Per l'attuale tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, dunque, saranno decisivi i risultati. Massimo Mauro è volato a Londra per andare a trovare Gianluca Vialli nella clinica in cui è ricoverato per combattere il tumore, mentre è grande festa a Buenos Aires (Argentina) per l'arrivo di Lionel Messi e degli eroi dei Mondiali in Qatar. Quindi, tanto calciomercato. Il Napoli vuole l'ex rossonero Tiago Djaló del Lille, l'Inter punta Carlos Alcaráz del Racing. La Salernitana, invece, ha già chiuso per l'arrivo di Guillermo 'Memo' Ochoa, esperto portiere messicano.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'attrazione che Zinedine Zidane ha per la Juventus. Con Didier Deschamps sempre più vicino al rinnovo come Commissario Tecnico della Francia, infatti, si fa strada l'approdo di 'Zizou' in bianconero al posto di Massimiliano Allegri. Nel frattempo, il centrocampista Paul Pogba cerca di recuperare per la sfida contro il Napoli del prossimo 13 gennaio. In casa Torino, invece, il tecnico Ivan Jurić chiede certezze prima di apporre la propria firma sul rinnovo del contratto con i granata. Enzo Fernández, centrocampista del Benfica e dell'Argentina campione del mondo, oggi vale 100 milioni di euro: duello tra Real Madrid e Liverpool per averlo! Colpo mondiale della Salernitana, che ha preso il portiere del Messico, l'iconico Guillermo 'Memo' Ochoa. In Serie B, infine, il Cagliari punta sul sì di Claudio Ranieri.