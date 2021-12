Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Zhang-Inzaghi, patto Scudetto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 21 dicembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 21 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il patto Scudetto in casa Inter. Messaggio di auguri del Presidente Steven Zhang ai nerazzurri. Prossimamente il rinnovo di Simone Inzaghi ed il calciomercato, con Nahitan Nández a gennaio e i gioielli Davide Frattesi e Samuele Ricci in estate. Nuovo Stadio Milano, ha vinto la 'Cattedrale' dello studio 'Popolous': nei prossimi giorni l'annuncio ufficiale della vittoria del progetto.