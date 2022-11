Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Francia, Deschamps sceglie Giroud”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 21 novembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 21 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Francia di Didier Deschamps, rievocando, a tal proposito, il Derby di Milano tra Milan e Inter. Già perché con il forfait di Karim Benzema per i Mondiali in Qatar sarà il rossonero Olivier Giroud l'attaccante titolare dei 'Bleus', campioni del mondo in carica.

Il tutto mentre i nerazzurri puntano, per il calciomercato invernale, Marcus Thuram, figlio d'arte, il cui contratto con il Borussia Mönchengladbach scadrà il prossimo 30 giugno 2023. La rassegna iridata, intanto, è iniziata ieri con il successo dell'Ecuador per 2-0 proprio contro la Nazionale ospitante: doppietta di Enner Valencia, al quale è stato anche annullato un gol per fuorigioco.

Ai Mondiali non partecipa, come noto, l'Italia di Roberto Mancini, che ha perso 0-2 in amichevole contro l'Austria per via dei gol di Xavier Schlager e David Alaba. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 21 novembre 2022