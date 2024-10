Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Leao cerca un posto”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Roma-Inter, posticipo domenicale della 8^ giornata della Serie A 2024-2025 terminato 0-1 per i nerazzurri. Decide un gol di Lautaro Martínez ad inizio ripresa. Tre punti importanti, per i Campioni d'Italia in carica, in una serata dove perdono per infortunio prima Hakan Çalhanoğlu e poi Francesco Acerbi, per restare in scia del Napoli.