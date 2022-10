Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cardinale: ‘Il mio super Milan'”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 21 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le intenzioni di Gerry Cardinale , proprietario del Milan , nei confronti del club rossonero. Sul fronte rinnovi, tenere ad ogni costo il tecnico Stefano Pioli e la stella Rafael Leão . Quindi, lo stadio di proprietà. Infine, le alleanze con altri sport e settori.

Spazio, poi, alla Juventus, che questa sera ospiterà l'Empoli all'Allianz Stadium per l'anticipo dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023. Elementi come Juan Cuadrado e Leandro Paredes devono dare una svolta alla propria stagione. In casa Inter, invece, sarà ancora assente Romelu Lukaku in occasione della trasferta di Firenze.