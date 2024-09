Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scacco al derby”

In alto, sotto la testata, la 'rosea' celebra il Torino di Paolo Vanoli che, almeno per una notte, è capolista solitario del massimo campionato. I granata, infatti, passano 2-3 sul campo dell'Hellas Verona mandando in gol tutti gli attaccanti: prima Antonio Sanabria, poi Duván Zapata e, infine, Che Adams. Gli scaligeri, in dieci uomini, si arrendono agli ospiti, che hanno iniziato la stagione come meglio non avrebbero potuto.