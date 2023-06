Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve avanti tutti”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 21 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del calciomercato della Juventus. Acquisito a titolo definitivo Arkadiusz Milik dall'Olympique Marsiglia, i bianconeri trattano per il ritorno in Italia di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray. Il grande ex, Claudio Marchisio, dichiara che punterebbe - in attacco - ancora sul serbo Dušan Vlahović.