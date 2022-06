Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Troppa Inter”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del calciomercato estivo dell'Inter, spiegando come si stia sbloccando, anche grazie al forcing del tecnico Simone Inzaghi, la trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Al contempo, però, frenata su Paulo Dybala. Se prima non escono due attaccanti tra Edin Džeko, Joaquín Correa e Alexis Sánchez, non si chiude per la 'Joya'.