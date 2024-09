Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dateci il derby”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 20 settembre 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 20 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby di Milano che andrà in scena domenica, 22 settembre, alle ore 20:45 a 'San Siro'. L'attesa dei due allenatori, Simone Inzaghi e Paulo Fonseca, la carica dei due attaccanti, Marcus Thuram e Rafael Leão. Il tutto mentre Zlatan Ibrahimović scuote il Diavolo che vive un momento molto delicato.