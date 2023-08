Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lautaro spacca”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 20 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 2-0 dell'Inter contro il Monza nella partita che ha inaugurato la Serie A 2023-2024 per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Doppietta decisiva del solito Lautaro Martínez. Il tecnico, però, vuole rinforzi in difesa: c'è il sì di Benjamin Pavard, il Bayern Monaco lo lascerà andare?