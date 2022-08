Prima pagina Gazzetta dello Sport: Inter, Skriniar resta qui

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 20 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, apre parlando della forte volontà dell'Inter di togliere Milan Skriniar dal mercato: lo slovacco resterà nerazzurro. Il Milan, intanto, ritrova Sandro Tonali, che ritornerà in campo dal primo minuto in occasione della partita contro l'Atalanta, valida per la 2^ giornata di Serie A. La Juventus spinge per Memphis Depay: c'è aria di sì.