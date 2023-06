Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pioli spinge Thuram”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 20 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la corte del Milan di Stefano Pioli a Marcus Thuram, attaccante classe 1997 che si svincola dal Borussia Mönchengladbach. I rossoneri, per averlo, offrono un ingaggio da top player: basterà per convincere il figlio di Lilian?