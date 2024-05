Prima pagina Gazzetta dello Sport: “De Zerbi è libero e spera nel Milan”

Ciò che tiene banco, però, in casa nerazzurra è il possibile passaggio di proprietà. Il fondo statunitense Oaktree , infatti, è pronto ad escutere il pegno, ovvero il club, nei confronti dell'attuale proprietario Steven Zhang , incapace finora di ripagare il maxi-prestito concessogli tre anni fa. L'imprenditore cinese prova a tenersi i nerazzurri: ci riuscirà?

Stasera, alle ore 20:45, 'Monday Night' della 37^ giornata della Serie A 2023-2024 tra Bologna e Juventus. Sarà l'occasione, per i bianconeri, per studiare da vicino Thiago Motta, che sarà il loro allenatore nella prossima stagione. Sulla panchina della Juve siederà l'ex difensore Paolo Montero, ingaggiato al posto di Massimiliano Allegri per queste ultime due partite.