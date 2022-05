Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dai Milan sarà il più bello”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 20 maggio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 20 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli, a cui basta un solo punto domenica pomeriggio, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il Sassuolo, per vincere il 19° Scudetto della sua storia. Una giuria speciale di ex calciatori rossoneri convinta che questa squadra possa portare a termine l'impresa.