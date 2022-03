Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, lampo Scudetto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 20 marzo 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 20marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il successo per 1-0 del Milan a Cagliari. Terza vittoria di fila di 'corto muso' per il Diavolo di Stefano Pioli, che sbanca l'Unipol Domus con una prodezza di Ismaël Bennacer nella ripresa.

I rossoneri, così, mantengono 3 punti di vantaggio sul Napoli, che batte l'Udinese per 2-1 al 'Maradona' in rimonta grazie alla doppietta di Victor Osimhen e spediscono a 6 lunghezze di distanza l'Inter, fermata sull'1-1 a 'San Siro' dalla Fiorentina. Per gli uomini di Simone Inzaghi appena 7 punti nelle ultime 7 gare: è crisi vera.

Oggi, alle ore 15:00, c'è Juventus-Salernitana: i bianconeri, dopo la tensione settimanale tra il tecnico Massimiliano Allegri e Paulo Dybala, cercano una vittoria per accorciare ulteriormente sulle prime della classe in Serie A. Alle ore 18:00, invece, spazio a Roma-Lazio, il derby della Capitale acceso dal botta e risposta della vigilia tra i due allenatori, José Mourinho e Maurizio Sarri. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 20 marzo 2022

