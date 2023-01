Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La crisi del Milan: tutti sotto esame”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 20 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della crisi del Milan. In casa rossonera, dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana, sono tutti sotto esame. Gerry Cardinale ha avvisato anche Paolo Maldini e Stefano Pioli. Annullato l'incontro per la firma sul rinnovo del contratto di Rafael Leão.