Quotidiani sportivi, le prime pagine: crisi Milan; è tornato Chiesa

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 20 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 20 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della crisi del Milan. In casa rossonera, dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana, sono tutti sotto esame. Gerry Cardinale ha avvisato anche Paolo Maldini e Stefano Pioli. Annullato l'incontro per la firma sul rinnovo del contratto di Rafael Leão. In alto, sotto la testata, si parla della Juventus, che raggiunge i quarti di finale di Coppa Italia superando 2-1, a fatica, il Monza, grazie a una rete nel finale del ritrovato Federico Chiesa. L'Inter si gode l'ottimo momento, la vittoria della Supercoppa e tutti, dal tecnico Simone Inzaghi all'attaccante Lautaro Martínez, promettono al Presidente Steven Zhang anche la rimonta in campionato sul Napoli. Spazio, poi, alle mosse di mercato della Roma. L'attaccante Nicolò Zaniolo, infatti, può andare via già adesso: il Tottenham lo vorrebbe in prestito, no dei giallorossi che puntano alla cessione a titolo definitivo. A proposito degli 'Spurs': rischiano di perdere, a fine stagione, il manager Antonio Conte, che ha aperto le porte ad un suo ritorno in Italia.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 20 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno al gol di Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus, classe 1997, ha infatti deciso la sfida di Coppa Italia contro il Monza dell'Allianz Stadium con una rete delle sue nel finale di gara. I bianconeri, nei quarti di finale, sfideranno la Lazio di Maurizio Sarri, che ha battuto 1-0 il Bologna con un gol di Felipe Anderson. Bene anche l'Atalanta: con il 5-2 allo Spezia si regala l'Inter nel turno successivo della coppa nazionale. In alto, sotto la testata, si parla di calciomercato. In particolare, del sempre più probabile addio immediato di Nicolò Zaniolo alla Roma. L'attaccante classe 1999 non vuole rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e vuole partire subito. Per ora, però, nessuna squadra si è presentata alle porte di Trigoria con l'offerta voluta dai giallorossi. Spazio, poi, alla partita amichevole disputatasi a Riyad (Arabia Saudita) tra il PSG di Lionel Messi e la squadra di Cristiano Ronaldo: ha vinto il primo 5-4.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 20 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Monza, sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, vinta 2-1 dai bianconeri grazie a una prodezza, nel finale, di Federico Chiesa. L'attaccante della Nazionale Italiana entra e decide il match con un colpo da fuoriclasse. Oggi, intanto, via al processo plusvalenze contro la 'Vecchia Signora'. Si parla, poi, del calciomercato del Torino di Ivan Jurić. I granata cercano un esterno e, nelle ultime ore, è spuntato il nome dello spagnolo Salvador Ferrer dello Spezia. Resta sempre in piedi il duplice affare per Isak Hien ed Ivan Ilić con l'Hellas Verona. In Inghilterra, invece, fanno scalpore le dichiarazioni di Antonio Conte, manager del Tottenham, che comincia a sentire nostalgia dell'Italia. A Riyad (Arabia Saudita), per concludere, sfida a suon di gol (5-4) tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.