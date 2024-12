Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan flop da Morata ad Emerson Royal”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 19 dicembre 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 19 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del duello Scudetto tra l'Inter di Simone Inzaghi e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini (con il Napoli di Antonio Conte 'terzo incomodo'). Nessuno, infatti, segna in Serie A quanto le due compagini nerazzurre.